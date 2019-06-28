بعد إصابة جنش... المنتخب المصري يستدعي حارس جديد للتدريب فقط

ويأتي انضمام أبو جبل بعد تأكد غياب محمود عبد الرحيم "جنش" عن بقية أيام كأس أمم إفريقيا، بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس.

ولكن انضمام أبو جبل لن يكون للقائمة، حيث تمنع لوائح البطولة استبدال أي لاعب بعد بدايتها، إلا أنه سينضم للتدرب مع الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي.

وأثبتت الأشعة التي أجريت على حارس مرمى منتخب مصر والزمالك بقطع في وتر أكيليس.

وتعرض جنش لالتواء في كاحله دون اشتراك من أي لاعب أثناء مران حراس مرمى المنتخب اليوم الجمعة، ليغادر المران متأثرا بالإصابة.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الحمل التدريبي لحراس المرمى يجب أن يتم توزيعه على ٣ حراس، في حين لو الحمل التدريبي أصبح على ٢ فقط، فأن ذلك له تأثير سلبي عليهم من الناحية البدنية ومن المرجح أصابتهم بالاجهاد.

وأوضح مراسلنا، أن الحل الوحيد حتى لا يتأثر البرنامج التدريبي وعدم إصابة اللاعبين بالاجهاد، هو انضمام حارس جديد للتدريب فقط.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية بـ6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، قبل مواجهة أوغندا يوم الأحد المقبل.