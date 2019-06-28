أرقام "لا تكسر"... من يحطمها في أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

تشهد النسخة الـ32 لبطولة أمم أفريقيا 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو/تموز، عدد كبير من المواجهات النارية، لكن دوما هناك أرقام قياسية يسعى الجميع إلى تحقيقها.