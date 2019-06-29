المدير الفني لأوغندا: يمكننا الفوز على مصر وتحقيق المفاجأة أمام الجماهير الكبيرة

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن المباراة أمام مصر ستكون غاية في الصعوبة بالنسبة لفريقه، مؤكدا أنها ستكون فرصة جيدة لإثبات قدرات لاعبي أوغندا وتأكيد قوة مستواهم.

أضاف ديسابر خلال المؤتمر الصحفي أنه رغم صعوبة المباراة إلا أن أوغندا ستخوض اللقاء من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط واعتلاء صدارة المجموعة الأولى.

وأشار إلى أن مصر أفضل بكثير من زيمبابوي والكونغو ومن الطبيعي أن تفوز في المباراتين الماضيتين، خاصة أنها تأهلت إلى كأس العالم الأخيرة بروسيا، وأوغندا في المقابل، تمتاز بالروح العالية والحماس، والجماهير بالطبع ستكون بجانب الفريق المصري في اللقاء ولكن ذلك لا يمنع أن منتخب أوغندا سيذل قصارى جهده للفوز وتسجيل مفاجأة كبيرة.

أشار المدير الفني إلى أن الأخطاء ممنوعة في مباراة الغد ويجب التركيز على المباراة دون النظر لمواجهات أخرى، والفريق يستطيع الذهاب بعيدا في البطولة إذا ركز ولم يرتكب الأخطاء في مواجهة الفريق المصري.

المدرب قال: "لست قلقا من منتخب مصر، فهناك فارق بين مباراتي زيمبابوي والكونغو ومباراة الغد، ومباراة مصر أمام الكونغو كانت بمثابة كتاب مفتوح وكل شيء واضح بالنسبة لنا، ولاعبو أوغندا لديهم الحافز الكبير لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

ديسابر أشار إلى أن المباراة الأولى لفريقه أمام الكونغو كانت مختلفة تماما عن اللقاء الثاني أمام زيمبابوي وأوغندا ستقدم أفضل أداء لديها أمام المنتخب المصري، والفريق يتحسن منذ سنوات ويتطور بشدة، ونعلم جيدا أن مصر فريق قوي وأفضل من أوغندا ولكن من الممكن الفوز عليه وتحقيق المفاجأة أمام الجماهير الكبيرة.

أضاف بأنه يجب على الفريق أن يستحوذ على الكرة في اللقاء بنسبة 45 إلى 50% والفوز على مصر يجعل تأهل أوغندا أمرا حتميا على قمة المجموعة وهو ما يسعى إليه، مشيرا إلى أن مصر ربحت مباراتين وتمتلك دعما جماهيريا كبيرا وهو أمر جيد، ولا يخشى الحضور الجماهيري لأنه يرغب في الاستمتاع بالأجواء داخل الملعب، وغير قلق تماما من مواجهة الفراعنة.