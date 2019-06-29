الكاميرون تسعى لحجز بطاقة الدور الثاني على حساب غانا في أمم أفريقيا

يسعى منتخب الكاميرون لحجز مقعده ضمن قائمة المنتخبات أصحاب العلامة الكاملة عندما يواجه غانا في السابعة مساء اليوم باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في مصر.

نجحت منتخبات مصر ونيجيريا والمغرب والجزائر في الوصول إلى النقطة السادسة لتحجز مقاعدها في دور الـ 16 من منافسات البطولة، وهو الهدف الذي يسعى منتخب الكاميرون لتحقيقه في مباراة اليوم.

ويتربع منتخب الكاميرون على صدارة المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على غينيا بيساو بهدفين دون مقابل، بينما يتقاسم منتخبا غانا وبنين "وصافة" المجموعة الاولى برصيد نقطة واحدة.

ويرى كلارينس سيدورف المدير الفنى لمنتخب الكاميرون أن الضغوط تقع بشكل أكبر على كاهل منافسه غانا، وذلك قبل مواجهة المنتخبين فى السابعة مساء السبت باستاد الإسماعيلية.

وأعرب كلارينس سيدورف، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس للحديث عن مباراة غانا، عن ثقته فى قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز أمام غانا، موضحا أن تفوق منتخب "الأسود" على غانا فى المواجهات الأخيرة أمر بات فى طى النسيان.

وكان كلارنس سيدورف المدير الفنى لمنتخب الكاميرون قد استبعد الثنائى فينسنت أبو بكر، الذى أحرز هدف تتويج الكاميرون بالبطولة الماضية فى مرمى منتخب مصر، وجان بيير نسامى، من القائمة النهائية للكاميرون فى النسخة الحالية للمسابقة بسبب الإصابة.

ورغم احتفاظ منتخب الكاميرون بعشرة لاعبين فقط من الفريق الذى توج بالنسخة الماضية للبطولة فى الجابون مطلع عام 2017، إلا أن العديد من الجماهير الكاميرونية تأمل فى تواجد الفريق ضمن منتخبات المربع الذهبى للبطولة.