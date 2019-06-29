نابى كيتا: الإصابة قد تحرمنى من مباراة بوروندي

أكد نابى كيتا لاعب وسط منتخب غينيا أن خروجه في مباراة نيجيريا الماضية كان بسبب الإصابة مؤكدا أن المدير الفنى فضل خروجي عن البقاء مصابا فى الملعب.

وأضاف كيتا إلى أنه "يوما بعد يوم يتحسن ووارد أن أكون ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة الغد ووارد أن أغيب عن المباراة فاليوم سيتم تحديد إذا كنت قادرا على المشاركة أو ستتم إراحتي".

وأشار لاعب وسط ليفربول إلى أن "مسئولو "الريدز" وافقوا على عودتى من أجل الانضمام للمنتخب لخوض مباريات الأمم الافريقية على الرغم من عدم اكتمال شفائى بشكل نهائي".

وأكد كيتا خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى ستاد السلام "أن مباراة الغد ستكون صعبة بلا شك ولا يوجد فريق ضعيف وآخر قوى فى أفريقيا مؤكدا أن جميع اللاعبين فى حالة فنيه وبدنيه كبيرة من أجل حسم التأهل للدور الثانى".

وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقاط، وخلفها مدغشقر (4 نقاط) ثم غينيا بنقطة واحدة، وأخيرا بوروندي بلا رصيد.