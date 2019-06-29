مدرب المنتخب الجزائري يكشف سر تفوق فريقه في لقائي الأمم الأفريقية

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب لجزائر أن فريقه سيلعب على الفوز فى مباراة تنزانيا المقبلة التى ستقام بعد غد الاثنين على ستاد "السلام"، فى بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.

وأشار بلماضي، في مؤتمر صحفي اليوم، "بالفعل تأهلنا للدور الثانى لكننا نسعى أيضا لتحقيق الانتصار واللعب كأننا لم نتأهل ومن الوارد أن ندفع ببعض العناصر التى لم تشارك فى مباراتى كينيا والسنغال".

وشدد المدير الفنى للجزائر على أن السر وراء تفوق الجزائر خلال المباراتين الماضتين هو الاحترام والالتزام الذى ساد بين جميع أفراد المنظومة من لاعبين وجهاز فني ونتحاور جميعا ونتعايش جميعا بروح الفريق الواحد.

وأضاف بلماضي: "نسعى للوصول لأبعد نقطة فى بطولة الأمم الأفريقية الحالية وهى فرصة جيدة من أجل المنافسة على الرغم من تواجد العديد من المنتخبات القوية إلا أننا جاهزون تماما للعب مع أى فريق".

يذكر أن المنتخب الجزائري يتصدر قمة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال وكينيا برصيد 3 نقاط لكل منهما ويتزيل منتخب تنزانيا قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط ويلتقى المنتخب الجزائرى الفريق الكينى بعد غد الاثنين فى ختام مباريات المجموعة الثالثة.