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18:35 29 يونيو/ حزيران 2019
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    منتخب غانا

    غانا والكاميرون في أقوى مباريات الدور الأول في أمم أفريقيا

    © AFP 2019 / Ozan KOSE
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    أعلن كويسى أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، تشكيل فريقه لمواجهة الكاميرون في المباراة التى تنطلق في السابعة مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

    يبدأ غانا مباراة اليوم بإجراء 3 تغييرات على تشكيل المباراة الأولى أمام بنين وهم كوادو أسامواه وبابا رحمان وجوناثان منساه، ويبدأ كويسي أبياه اللقاء بالتشكيل التالي.

    ‫ريتشارد أوفوري، اندي يادوم، بابا رحمان، جوناثان منشاه، نوهو قاسم، مبارك واكاسو، توماس بارتي، أندريه أيو، كريستيان اتسو، كوادو أسامواه.

    وتعادل منتخب غانا مع بنين في المباراة الأولى بهدفين لكل فريق، بينما تغلب الكاميرون على غينيا بيساو بهدفين دون رد.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن بعثة منتخب الكاميرون قد غادرت فندق الإقامة متوجها لاستاد الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة منتخب غانا في السابعة مساء اليوم في قمة مباريات المجموعة السادسة.

    بعثة منتخب الكاميرون تغادر فندق إقامتها متوجهة لاستاد الإسماعيلية للقاء منتخب غانا
    © Sputnik . Derar Rabee Khamis
    بعثة منتخب الكاميرون تغادر فندق إقامتها متوجهة لاستاد الإسماعيلية للقاء منتخب غانا

    ويسعى منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز الثاني على التوالى والوصول إلى النقطة السادسة، من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية دون النظر لنتائج مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

    وأعلن الهولندى سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن تشكيل فريقه لمواجهة غانا في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل.

    وتكون تشكيل الكاميرون من: أندرى أونانا، كولينز نجوران، توماس بونج، مايكل نجادو، أمبرويسي أيونجو، كانا أرميل، أندرى فرانك أنجويسا، جورجيس ماندجيك، كلينتون موا نجي، كريستيان باسوجوج، كارل توكو.

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    الكلمات الدلالية:
    منتخب غانا, أمم أفريقيا 2019, منتخب الكاميرون, كأس الأمم الأفريقية, مصر
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