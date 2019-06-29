منتخب مصر يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري، حقيقة شكوى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي والمنتخب من آلام ومغادرته مران أمس، وخضوعه لبرنامج علاجي.

وقال لهيطة: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، الشناوي خاض مران الأمس كاملا ولم يشك من أى آلام، وسيشارك في المران اليوم".

وأكد لهيطة أن مسئولي منتخب مصر قرروا صرف المكافأت الخاصة لمحمود جنش حارس "الفراعنة" بعد خروجه من المعسكر.

واتفق لاعبو المنتخب على حصول جنش مكافأة الفوز بالمباريات والمكافأة الخاصة بالفريق فى حالة التتويج ببطولة أمم أفريقيا.

وكان إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى قد كشف في وقت سابق أن محمود جنش حارس "الفراعنة" والزمالك تعرض للإصابة فى "وتر أكيليس" بمران المنتخب الوطنى بعد قفزة لالتقاط الكرة ثم هبوطه على الأرض ليتضح بعد سقوطه أنه تعرض لإصابة وتوجه إليه على الفوز الجهاز الطبى للفراعنة.

ونفى مدير المنتخب الوطنى أن تكون إصابة جنش نتيجة احتكاكه مع أى لاعب وأوضح أن الإصابة جاءت خلال سقوطه على الأرض بعد التقاط الكرة.

واستبعد منتخب مصر أمس محمود جنش حارس الزمالك بعد إصابته، وتم استدعاء محمد أبو جبل للتدريب فقط حيث تمنع لوائح الكاف الاستبدال بعد انطلاق البطولة.