لاعب الكاميرون يفوز للمرة الثانية بجائزة "رجل المبارة" في أمم أفريقيا

واقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع المنتخب الكاميروني حامل اللقب رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل نقطتين في رصيد غانا.
#TotalAFCON2019— CAF — عربي (@caf_online_AR) ٢٩ يونيو ٢٠١٩
تم إختيار زامبو انجويسا كرجل توتال للمباراة!#CMRGHA #FootballTogether pic.twitter.com/JETCjCrz82
وفاز زامبو انجويسا لاعب وسط فولهام الإنجليزي ومنتخب الكاميرون، بجائزة رجل مباراة غانا التي انتهت بالتعادل السلبي.
وتعد تلك المرة الثانية التي يفوز بها زامبوا بجائزة رجل المباراة، ليعادل إسماعيل بن ناصر لاعب الجزائر فى الحصول على الجائزة للمرة الثانية على التوالى فى بطولة أمم أفريقيا 2019.
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