مدرب غانا عن مباراة الكاميرون: صنعنا فرصا لكننا فشلنا في إحراز أهداف

قال كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، إنه راض عن تعادل منتخب بلاده أمام نظيره الكاميروني، دون أهداف.

وتعادل منتخبا الكاميرون وغانا، سلبيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 29 يونيو/ حزيران، على ملعب "الإسماعيلية".

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة، بكأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو / تموز المقبل.

‌وقال كواسي أبياه، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كرة القدم الحديثة لا تقوم على الفرص وصنعنا العديد من الفرص لكننا فشلنا في ترجمتها إلى أهداف".

‌وتابع: "هذه النتيجة غير عادلة، لأننا صنعنا العديد من الفرص لكن في النهاية النتيجة السلبية حسمت اللقاء".

‌وحول استبعاد أسامواه جيان من التشكيل الذي خاض اللقاء، قال مدرب غانا: "كل مدرب له أفكاره وأعتقد أنني كنت على صواب بهذا التشكيل".

وتقام منافسات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.