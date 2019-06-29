مدرب الكاميرون عن مباراة غانا: الحكم كان رائعا والتعادل نتيجة عادلة

أبدى الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، رضاه بالتعادل السلبى مع غانا في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية.

وقال سيدورف في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في نهاية الموسم لذلك نرغب في ادخار جهد اللاعبين، خاصة أننا لم نتأهل حتى الآن".

وأضاف: "لعبنا بتنافس كبير أمام غانا وظهرنا بشكل جيد أمام فريق كبير صنع العديد من الفرص، لكننا تصدينا لها ببراعة".

وأردف: "التعادل نتيجة عادلة بعد الأداء الذى ظهر عليه الفريقان وأشكر لاعبي فريقي على الأداء الذى ظهروا عليه".

واستطرد: "استحوذنا على المباراة بشكل جيد لكن كان يجب أن نحترم جودة الفريق الآخر وأنا راض بنتيجة التعادل"، وأنهى حديثه على الأداء التحكيمي قائلا: "الحكم كان رائعا ولن أتحجج بقراراته".

وتقام منافسات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندي.