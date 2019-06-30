أول تعليق من أحمد ناجي على إصابة محمود جنش

يستمر حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، محمود جنش، في معسكر "الفراعنة"، حتى موعد سفره إلى الخارج، من أجل إجراء الجراحة في وتر أكيليس.

ورضخ الجهاز الفني للمنتخب الوطني لرغبة جنش، وقرر بقائه في معسكر الفراعنة حتى موعد سفره، وذلك لرغبته في مؤازرة زملائه في المنتخب خلال المباريات المقبلة، حتى يبدأ رحلة السفر وإجراء الجراحة فى وتر أكيليس، الذى تعرض للقطع فى مران "الفراعنة" مساء الجمعة.

وكان أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أبدى حزنه الشديد، بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس "الفراعنة" بقطع في وتر أكيليس.

وكتب أحمد ناجي عبر "فيسبوك": "جنش بجد حُزني على إصابتك كبير جدا، سأتحدث عنك مش أنك حارس مميز، كلنا وكل اللي تبعك يعلم أنك حارس كبير، سأتحدث عنك كإنسان طيب وجدع وكل شيء حلو فيك. ربنا يكرمك وترجع أفضل من الأول بحق روحك الجميلة، لا يوجد أحد لا يحبك، وأنت تستحق كل الحب".

© Photo / Facebook/ Ahmed Nagy Mohmed تعليق مدرب حراس مرمى منتخب مصر أحمد ناجي عبر "فيسبوك" على إصابة محمود جنش

من ناحية أخرى، كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أنه سيتسلم تأشيرة سفر محمود جنش إلى ألمانيا اليوم، على أن يطير الحارس خلال 48 ساعة لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس.