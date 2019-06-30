أحمد موسى يقود هجوم نيجيريا أمام مدغشقر

أعلن جيرونوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا التشكيلة الأساسية التي سيخوض على أثرها مباراة مدغشقر.

تنطلق المباراة في االسادسة مساء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

ويحتل منتحب نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميا لدور الـ 16، فيما يسعى منتخب مدغشقر للفوز أو التعادل لحجز أحد تذكرتى التأهل للدور المقبل، وعدم الانتظار للصعود ضمن أفضل 4 ثوالث.

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا ضد غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: إيزينوا.

خط الدفاع: اينا — بالوجن — إيكونج — أوازيم.

خط الوسط: أوجو — إيتيبو — جان أوبى ميكيل.

خط الهجوم: صامويل كالو — ايجالو — أحمد موسى.