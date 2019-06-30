تشكيل منتخب مصر... كوكا يقود الهجوم وغياب طارق حامد

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، بقيادة خافيير أجيري التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام أوغندا في ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية.

وجاء تشيكل منتخب مصر على النحو التالي: "محمد الشناوي، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن أشرف، نبيل عماد "دونجا"، محمد النني، عبد الله السعيد ، محمد صلاح، محمد حسن "تريزيجيه"، أحمد حسن "كوكا".

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتي زيمبابوي والكونغو الديموقراطية على التوالي ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثاني وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم في ختام مباريات المجموعة الأولى.

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.