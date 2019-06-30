منتخب بوروندي أول المودعين لبطولة أمم أفريقيا

وتذيل منتخب بوروندى جدول ترتيب المجموعة الثانية بلا رصيد من النقاط، بعد تلقيه لـ3 هزائم على يد نيجيريا ومدغشقر بنتيجة 1 – 0 وغينيا 2-0 ، ليودع البطولة بشكل رسمي.
ويقضى نظام البطولة فى نسختها الجديدة، التى تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبى المركزين الأول الثانى فى كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثانى (دور الـ16) كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت فى المركز الثالث.
ويسجل منتخب غينيا الظهور الـ 12 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما حقق إنجازا وحيدا طوال تاريخ مشاركاته فى البطولة يتمثل فى احتلال المركز الثانى بنسخة 1976 التى أقيمت بإثيوبيا.
واستطاع منتخب غينيا التأهل لكأس أمم أفريقيا بعدما حصل على صدارة المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن منتخب كوت ديفوار فى الوصافة برصيد 11 نقطة.
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