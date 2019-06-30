بالفيديو: أهداف مباراة مصر وأوغندا في كأس أمم أفريقيا (2 - 0)

وافتتح التسجيل للفراعنة، الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من ركلة حرة سددها ببراعة في الدقيقة 36 من زمن المباراة.
هدف الملك المصري محمد صلاح الرائع في شباك أوغندا 👑🇪🇬👏pic.twitter.com/g9jftSm1uq#إفريقيا_مع_جول— جول العربي — Goal (@GoalAR) June 30, 2019
هدف الفرعون المصري محمد صلاح امام اوغندا 🇪🇬 🇺🇬 @MoSalah— EPL World (@EPLworld) June 30, 2019
pic.twitter.com/ZvDnL8WTFP
وأضاف قائد منتخب مصر، أحمد المحمدي، في الدقيقة 45 من زمن المباراة من تسديدة قوية سكنت في شباك أوغندا.
#مصر_اوغندا مصر 2 × 0 اوغندا.. هدف احمد المحمدي كاملاً pic.twitter.com/xqaYVlEWvl— أهداف امم افريقيا HD (@HD12550988) June 30, 2019
هدف احمد المحمدي كاملاً 😍😍🔥❤#مصر_اوغندا#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/sxefpbSkFV
— سَ 🎶 (@7XFI3) June 30, 2019
وبذلك الفوز ضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث انتصارات متتالية، فيما احتل أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوز الكونغو الديمقراطية المفاجئ على زيمبابوي برباعية نظيفة.
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