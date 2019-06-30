بالفيديو: أهداف مباراة مصر وأوغندا في كأس أمم أفريقيا (2 - 0)

حقق منتخب مصر، مساء اليوم الجمعة، العلامة الكاملة في دور المجموعات، بفوزه على منتخب أوغندا بهدفين دون رد، ضمن مباريات دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو / تموز.

وافتتح التسجيل للفراعنة، الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من ركلة حرة سددها ببراعة في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

هدف الملك المصري محمد صلاح الرائع في شباك أوغندا 👑🇪🇬👏pic.twitter.com/g9jftSm1uq#إفريقيا_مع_جول — جول العربي — Goal (@GoalAR) June 30, 2019

هدف الفرعون المصري محمد صلاح امام اوغندا 🇪🇬 🇺🇬 @MoSalah



pic.twitter.com/ZvDnL8WTFP — EPL World (@EPLworld) June 30, 2019

وأضاف قائد منتخب مصر، أحمد المحمدي، في الدقيقة 45 من زمن المباراة من تسديدة قوية سكنت في شباك أوغندا.

#مصر_اوغندا مصر 2 × 0 اوغندا.. هدف احمد المحمدي كاملاً pic.twitter.com/xqaYVlEWvl — أهداف امم افريقيا HD (@HD12550988) June 30, 2019

​هدف احمد المحمدي كاملاً 😍😍🔥❤#مصر_اوغندا#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/sxefpbSkFV

وبذلك الفوز ضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث انتصارات متتالية، فيما احتل أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوز الكونغو الديمقراطية المفاجئ على زيمبابوي برباعية نظيفة.