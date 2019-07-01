بعد التأهل لدور الـ16 في أمم أفريقيا... لاعبو مصر يتحدثون لـ"سبوتنيك"

تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2019، في المركز الأول للمجموعة الأولى وذلك بعد أن حقق فوزا على منتخب أوغندا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وعقب الفوز صرح مدافع منتخب مصر أحمد حجازي لسبوتنيك قائلا "كل الشكر للجماهير على الدعم الكبير لينا منذ بداية البطولة، فلم يكن الخروج بشباك نظيفة في ٣ مباريات بفضل الدفاع فقط، بل أن هناك وسط وهناك هجوم وهناك حارس عملاق من خلفنا، هدفنا هو التتويج ولا شيء سواه، ونحن جاهزون لمواجهة أي منافس لاننا نحترم جميع المنتخبات المشاركة".

من جانبه صرح اللاعب نبيل دونجا قائلا:

إننا ننزل أرض الملعب بروح عالية بسبب الجماهير، شرف لنا اللعب أمام هذه الجماهير، عندنا أمل كبير وعزم على الفوز باللقب، والحمد لله أنجزنا المرحلة الأولى والآن نستعد لما هو قادم.

وصرح حارس المرمى محمد الشناوي بقوله "نسير بخطى ثابتة نحو اللقب، الجماهير هي اللاعب الأول نجدهم بجانبنا في كل مباراة يدفعونا لتحقيق الانتصارات، نريد مواصلة النتائج الجيدة حتى النهاية والتتويج هذا هو هدفنا وما نطمح له، وعن الحارس البديل محمود جنش قال الشناوي "جنش أخ لي أتمنى له الشفاء وأن يعود بشكل أفضل، أعرفه من ١٥ عاما وهو بالفعل بمثابة شقيقي".

يذكر أن منتخب مصر حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بفوزه على منتخب أوغندا بهدفين دون رد، ضمن مباريات دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو / تموز.

وافتتح التسجيل للفراعنة، الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من ركلة حرة سددها ببراعة في الدقيقة 36 من زمن المباراة، وأضاف قائد منتخب مصر، أحمد المحمدي، في الدقيقة 45 من زمن المباراة من تسديدة قوية سكنت في شباك أوغندا.