عقب مواجهة أوغندا... مدرب منتخب مصر: فخور بأداء اللاعبين

وقال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فوجئت من مستوى منتخب أوغندا القوي للغاية وتحديدا في الشوط الأول. نجحوا في السيطرة على مجريات الأمور".
وأكمل حديثه قائلا: "ليس سهلا على الإطلاق اللعب أمام 70 ألف مشجع، فالجماهير دائما ما تضغط على اللاعبين، الجماهير تضغط لتحقيق الانتصار وهز الشباك وهذا ليس سهلا على اللاعبين. الجماهير لا تريد إلا الفوز فقط ولا يقبلون إلا بذلك".
ويرى أجيري "أعتقد أنه كان ينقصنا المزيد من الثقة، وهو ما ظهر عند تغيير الخطة في الشوط الثاني. نستطيع العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة"، وأتم:
فخور بأداء لاعبي المنتخب وتحقيق هدفنا المطلوب وحصد العلامة الكاملة.
من جانبه صرح الفرنسى سيباستيان ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا أن فريقه أهدر العديد من الفرص خلال المباراة التى جمعته أمام مصر فى الجولة الأخيرة لبطولة أمم أفريقيا.
وقال ديسابر فى تصريحات لقناة " تايم سبورت" أن فريقه كان يواجه منتخب يضم أفضل لاعب فى العالم حاليا وهو محمد صلاح الذى صنع الفارق مع الفراعنة خلال اللقاء، مشددا على أن لاعبيه نفذوا تعليمات الجهاز الفنى على مدار اللقاء.
وأشار ديسابر إلى أن التأهل للدور الثانى كان أهم أهدافه منذ المشاركة فى البطولة، مؤكدا على ضرورة التحضير للمباراة القادمة التى لم يتحدد طرفها حتى الآن.
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