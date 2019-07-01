سيناريوهات دور الـ 16 ... مصر قد تواجه "كابوس" تونس أو المغرب أو كوت ديفوار

تونس أو كوت ديفوار أو السنغال أو جنوب أفريقيا، سيناريوهات "كابوسية" قد لا يرغب مشجع منتخب مصر، أن تتحقق في مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر المقامة حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة، بفوزه على أوغندا بثنائية نظيفة، ليحصد 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

وتشير المادة 75 من لائحة الاتحاد الأفريقي لكأس أمم أفريقيا، إلى أن القواعد التي يتم بناء عليها تحديد 4 مواجهات بين أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربعة الأولى، وأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ووفقا لتلك القواعد، سيلعب منتخب مصر مع أحد أصحاب المراكز الثلاثة في المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة.

ومن المقرر أن تختتم مباريات المجموعات الثالثة والرابعة مساء اليوم الاثنين، بمواجهة كوت ديفوار وناميبيا، وجنوب أفريقيا مع المغرب بالمجموعة الرابعة، ثم مواجهة كينيا والسنغال، وتنزانيا مع الجزائر في المجموعة الثالثة.

فيما ستختتم مباريات المجموعة الخامسة غدا الثلاثاء بلقاء موريتانيا مع تونس، ثم أنغولا مع مالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ذلك يضع مصر أمام 15 سيناريو مختلف، يمكن من خلاله أن يتم تحديد هوية المنتخب الذي سيواجهه منتخب مصر، يوم السبت 6 يوليو/تموز.

وجاءت تلك السيناريوهات على النحو التالي:

📊 | Group A has concluded and it looks like this…@Pharaohs and @UgandaCranes have qualified — @fecofa_kinshasa await their fate as other groups' final matches unravel. #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/5GYAOpbmMR — CAF (@CAF_Online) June 30, 2019

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- مواجهة السنغال:

هناك وفقا لقواعد الكاف حاليا، 9 احتمالات، يمكن من خلالها أن يواجه منتخب مصر ثالث المجموعة الثالثة تجعل المنتخب المصري يواجه ثالث المجموعة الثالثة.

وينحصر الصراع في تلك المجموعة على المركز الثالث بين منتخبي السنغال 3 نقاط، وكينيا 3 نقاط، ومواجهتهما قد تحسمان بشكل كبير تأهل أحدهما أو تعادلهما قد يدفعهما يتأهلان معا كمركز ثاني وثالث، وذلك بعدما ضمنت الجزائر التأهل بحصدها 6 نقاط سواء بمركز أول أو ثاني.

📊| Group C is keeping everyone on the edge of their seats😍



And the chart looks like this😉👇#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/ouS48RQEft — CAF (@CAF_Online) June 27, 2019

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- المغرب أو كوت ديفوار أو جنوب أفريقيا:

هناك تقريبا 3 احتمالات تجعل منتخب مصر، يمكن أن يواجه ثالث المجموعة الرابعة، والتي ينحصر الصراع على المركز الثالث فيها بين منتخبي كوت ديفوار 3 نقاط أو جنوب أفريقيا 3 نقاط، بعدما ضمنت المغرب التأهل برصيد 6 نقاط سواء كمركز أول أو ثاني، وستكون مواجهة جنوب أفريقيا مع المغرب لها دور حاسم في تحديد هوية صاحب المركز الثالث، خاصة وأنه في حالة خسارة المغرب من جنوب أفريقيا وفوز كوت ديفوار على ناميبيا سيصبح أمام المجموعة 3 منتخبات برصيد 6 نقاط، فسيتأهل الثلاثة كأول وثاني وثالث.

You may sit 🔙 and take a look at Group D's chart now…😂#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/cSghBWTvkI — CAF (@CAF_Online) June 28, 2019

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- تونس أو مالي أو أنغولا:

تعد المجموعة الخامسة أحد أبرز المجموعات المعقدة، حيث يعتلي منتخب مالي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم يليه منتخبي تونس نقطتين وأنغولا نقطتين، ثم موريتانيا نقطة واحدة.

وتلك النتيجة تمنح جميع الفرق أمل في الصعود سواء كأصحاب المراكز الأول أو الثاني، أو حتى كأفضل مركز ثالث.

لذلك ستكون مواجهة تونس أمام موريتانيا، ومالي مع أنغولا، حاسمة في تحديد هوية الصاعدين، وإن كان فرص حصول أحدهم على مركز أفضل مركز ثالث صعبة.

One round to go in Group E and this is how things stand…👀#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/s6ySnxR9nJ — CAF (@CAF_Online) June 29, 2019

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- حالة وحيدة:

في حالة عدم تأهل صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، سيكون الفريق الذي سيواجه منتخب مصر من بين ممثل المجموعتين الرابعة أو الخامسة.

لكن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يواجه الفراعنة، خلالها فريق باستثناء ممثل المجموعة الثالثة رغم تأهله هي عدم تأهل صاحبا المركز الثالث في المجموعتين الأولى والرابعة.