بعد أنباء عن إصابته في وتر أكيليس... الكشف عن تفاصيل إصابة مهاجم منتخب مصر

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، تفاصيل إصابة مهاجم الفراعنة، أحمد حسن "كوكا"، خلال مباراة الفراعنة أمام أوغندا مساء أمس.

وقال محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، لـ"سبوتنيك" إن الأشعة أثبتت عدم إصابة كوكا بكدمة في وتر أكيليس، وأن إصابته عبارة عن كدمة قوية في الكاحل.

وأشار طبيب المنتخب إلى أن إصابة كوكا تحتاج فترة علاج تتراوح ما بين 5 إلى 7 أيام فقط، أي أنه قد يكون جاهزا للمشاركة في مباراة دور الـ16 لمنتخب مصر، المقرر إقامتها يوم 6 يوليو/تموز الجاري.

وكان أكد مسؤولو منتخب مصر أن سبب تغيير أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر أمام أوغندا هو معاناته من كدمة فى وتر أكيليس، كاشفين أن الأشعة ستحدد مدة غيابه وإمكانية لحاقة بالمباريات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر حقق، مساء اليوم الجمعة، العلامة الكاملة في دور المجموعات، بفوزه على منتخب أوغندا بهدفين دون رد، ضمن مباريات دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو / تموز.

وافتتح التسجيل للفراعنة، الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من ركلة حرة سددها ببراعة في الدقيقة 36 من زمن المباراة، وأضاف قائد منتخب مصر، أحمد المحمدي، في الدقيقة 45 من زمن المباراة من تسديدة قوية سكنت في شباك أوغندا.

وبذلك الفوز ضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث انتصارات متتالية، فيما احتل أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوز الكونغو الديمقراطية المفاجئ على زيمبابوي برباعية نظيفة.