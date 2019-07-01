نجم تونس: لن تنطلي علينا خدعة موريتانيا... والمدرب يحذر من "الخروج المبكر"

أكد أسامة الحدادي، نجم منتخب تونس ونادي ديجون الفرنسي، أنه لن تنطلي على نسور قرطاج "خدعة موريتانيا".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب تونس مع موريتانيا، مساء غدا الثلاثاء، على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في مباريات المجموعة الخامسة.

وقال الحدادي في مؤتمر صحفي: "ندرك أهمية تحقيق الفوز أمام موريتانيا في تلك المباراة، وتعاهدنا كل اللاعبين على ضرورة حسم الصعود إلى دور الـ 16 أمام موريتانيا".

وتابع: "نعتقد أن الأداء تحسن في مباراة مالي الماضية، ونسعى لتقديم الأفضل في مباراة الغد".

وأردف: "المباراة أمام موريتانيا ستكون صعبة وليست سهلة كما يتصور البعض، يتطور مستواه من مباراة لأخرى، ويقدم كرة جماعية بشكل رائع".

من جانبه، حذر آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس على أهمية تحقيق الفوز أمام موريتانيا بمواجهة الغد، من أجل الحفاظ على سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر.

وقال جيريس في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، للحديث عن مباراة موريتانيا: "سعينا خلال الفترة الأخيرة لإزالة الضغوط من على اللاعبين الذين خاضوا مباراة مالي وأنغولا وفقدان أربع نقاط والعمل على التجهيز النفسي لمباراة موريتانيا، لاعبينا لديهم خبرة دولية اكتسبوها من الاحتراف في أوروبا وجاهزون لتفادي أي عقبات غدا".

أضاف مدرب تونس: "لن أتحدث عن أية تغييرات في التشكيلة الاساسية لمنتخب تونس أمام موريتانيا، أما عن أزمة حراسة المرمى بالطبع هناك مشكلة كبيرة تواجهنا بعد تغير اثنين من الحراس في أول مباراتين، نسعى لتجهيز حراس المرمى بشكل جيد على المستوى النفسي والذهني لأن لديهم خبرة جيدة ".

وأوضح مدرب نسور قرطاج أن هناك محاولات من أجل تجهيز فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، من أجل المشاركة في مباراة موريتانيا، موضحا أنه صاحب قرار مشاركته في لقاء الغد وليس وسائل الاعلام.

وتابع: "المباراة الأولى كنا بعيدين تماما عن مستوانا المعروف وتحسن الأداء بشكل كبير أمام مالي وتطور أداء اللاعبين، وخلال مباراة الغد سيكون الأداء مع النتيجة في صالح تونس، ليس من المنطقي أن يشارك جميع لاعبي بعثة الفريق فهناك 11 لاعبًا فقط ومعهم 3 تغييرات لهم الحق في المشاركة، لا أحب تشخيص الأزمات فيما يخص عدم مشاركة بعض اللاعبين".

واصل مدرب تونس تصريحاته، قائلاً: "نسعى لتطوير الشق الهجومي حتى نكون في إمكاننا الذهاب بعيدا في بطولة كأس الامم الأفريقية ولا خوف على دفاع الفريق وخط الوسط، ما أعرفه عن الكرة الموريتانية جيد فقد كانوا رائعين في مشوار التصفيات وأنا جاهز للتعامل معهم غدا، بالتأكيد سنأخذ كل الاحتياطات لمواجهة الغد، أعلم تماماً رغبة الفريق الموريتاني في تحقيق المفاجأة وعلينا أن نحسم الأمور مبكرا".

من جانب آخر، اعترف كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا، بصعوبة مباراة تونس.

وقال كورنتين مارتينيز في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "منتخب تونس من أقوى منتخبات قارة افريقيا، المباراة ستكون صعبة بالنسبة لنا، لكننا نتمسك بالأمل في خطف تذكرة التأهل للدور الثاني".

وأضاف المدير الفني لمنتخب موريتانيا: "سنلعب على تحقيق الفوز من أجل صناعة التاريخ بالتأهل للدور الثاني حتى لو كانت حظوظنا في الوصول لدور الـ 16 لا تتجاوز 5%، بالطبع المنتخب التونسي يتفوق علينا من ناحية الخبرة، ونظريا تبدو المباراة محسومة لنسور قرطاج، لكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت".

وتابع: "لاعبو منتخب موريتانيا غير معتادين على اللعب في البطولات المجمعة كل ثلاثة أيام، لذلك نعمل على إعادة تأهيل الجانب البدني أولا، لدينا لاعبين محترفين في أوروبا ويملكون بعض العقلية الاحترافية ، تعثرنا أمام مالي ونجحنا في تلافي أخطائنا أمام أنغولا".

واصل مدرب موريتانيا تصريحاته، قائلا: "نحن سعداء بالمشاركة الأولى في كان، ولكننا لا نرغب في الخروج المبكر ونتمنى أن نكون قادرين على تسطير اسم كبير للكرة الموريتانية بتأهلنا للدور الثاني، لدينا إصابة وحيدة هو اللاعب هرونا ديمبا الذي أصيب في مباراة مالي".

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، خلف منتخب مالي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، ومتفوقاً بفارق الاهداف على أنغولا صاحب المركز الثالث، بينما يحتل موريتانيا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وسيودع منتخب تونس منافسات البطولة مبكرا حال الهزيمة أمام موريتانيا سيتوقف رصيده من النقاط عند نقطتين فقط، أما منتخب موريتانيا فسيسعى جاهدا لتحقيق الفوز في مباراة الغد للحفاظ على فرصته في التأهل للدور الثاني والتي ستكون مرهونة بنتائج الآخرين.