بالفيديو... هدف وملخص مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في الأمم الأفريقية

وأقيمت المباراة، اليوم الاثنين 1 يوليو / تموز، على استاد السلام، في القاهرة.
#المغرب_جنوب_افريقيا— حزام #الإستثنائي (@hzam_88) July 1, 2019
هدف المغرب..
مبروك لمرابط..
❤ pic.twitter.com/4hRAZ2bUvi
واستطاع لاعب المنتخب المغربي مبارك بوصوفة، إحراز هدف المغرب الوحيد في الدقيقة الأخير من المباراة.
وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب المغربي للدور التالي محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما أسقط نظيره منتخب جنوب أفريقيا في وقت قاتل.
وأقيمت المباراة في ختام منافسات دور المجموعات بكأس أفريقيا 2019، ولعب منتخب المغرب في المجموعة الرابعة، وبفوزه تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.
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