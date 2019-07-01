بالفيديو... هدف وملخص مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في الأمم الأفريقية

انتهت، مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، بتقدم المنتخب المغربي على نظيره الجنوب أفريقي (1 - 0)، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وأقيمت المباراة، اليوم الاثنين 1 يوليو / تموز، على استاد السلام، في القاهرة.

واستطاع لاعب المنتخب المغربي مبارك بوصوفة، إحراز هدف المغرب الوحيد في الدقيقة الأخير من المباراة.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب المغربي للدور التالي محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما أسقط نظيره منتخب جنوب أفريقيا في وقت قاتل.

وأقيمت المباراة في ختام منافسات دور المجموعات بكأس أفريقيا 2019، ولعب منتخب المغرب في المجموعة الرابعة، وبفوزه تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.