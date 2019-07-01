بالفيديو... ملخص وأهداف مباراة الجزائر وتنزانيا في أمم أفريقيا 2019

فازت الجزائر على تنزانيا (3 - 0) في المباراة، التي جمعت المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة، في بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر.

أحرز الهدف الأول للمنتخب الجزائري إسلام سليماني بتمريرة من آدم وناس، في الدقيقة 36.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 39، بقدم آدم وناس بعد هجمة ثنائية مع إسلام سليماني، بينما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 46 وأحرزه أيضا آدم وناس.

وفاز المنتخب الجزائري في المباراتين السابقتين، حيث تقدم على كينيا (2 — 0)، على استاد الدفاع الجوي، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، وفي 27 من ذات الشهر، تقدم على السنغال (1 —0) بذات الملعب.

وبفوزه في مباراة اليوم، يكون المنتخب الجزائري، قد حقق العلامة الكاملة بفوزه في المباريات الثلاث، ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط حاسما صعوده لدور الـ 16.