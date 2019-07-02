هدية ثمينة من لاعبي منتخب المغرب بعد انتشار صورة تخلع القلوب

"صورة تخلع القلوب"، بتلك الكلمات علق الكثير من مستخدمي مواقع التواصل على صورة تفاعل معها لاعبو منتخب المغرب بصورة مختلفة.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل صورة لأطفال من قرية "بويبلان" في إقليم تازة شمال شرقي المغرب، وهم يشاهدون مباراة المغرب أمام كوت ديفوار على هاتف صغير.

وقال عدد من الناشطين إن تلك الصورة "تخلع القلوب"، لأنها تظهر حب وعشق الأطفال لأسود الأطلس، رغم أنهم ليس لديهم أي إمكانيات لمشاهدة مباراة المغرب على أجهزة تليفزيون.

وبمجرد ما شاهد لاعبو منتخب المغرب تلك الصورة، كلفوا مجموعة من الإعلاميين بإهداء أطفال القرية النائية 3 شاشات تلفزيون كبيرة الحجم، بالإضافة إلى قمصان لمنتخب المغرب.

وأظهرت تقارير صحفية أن لاعبي منتخب المغرب، الذين قدموا تلك الهدية الثمينة، هم المهدي بن عطية، وأشرف حكيمي، ومنير الكجوي.

وضمن منتخب المغرب التأهل إلى دور الـ16، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات كان آخرها الفوز على جنوب أفريقيا بهدف من دون رد.