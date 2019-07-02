أبو ريدة عن أزمة عمرو وردة: لا يوجد لاعب أقوى من الاتحاد

أصدر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أول تعليق حول أزمة اللاعب عمرو وردة، بعد تداول تقارير عديدة حول ضغط محمد صلاح ورفاقه من أجل العفو عن اللاعب.

وقال أبو ريدة في مؤتمر صحفي: "العقوبة على عمرو وردة كان هدفها التقويم، لكن لا يوجد لاعب أقوى من مجلس إدارة الاتحاد، بالعكس فكل اللاعبين ملتزمون بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد، بصفته مشرفا مباشرا على المنتخب".

وتابع: "أتعامل مع اللاعبين بصفتهم أولادي، فالكل داخل المنتخب يد واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ونحاول التعامل سريعا مع المشاكل لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب".

وتحدث أبو ريدة في المؤتمر الصحفي عن أن مصر تسعى لاستغلال النجاح الذي تحققه البطولة في استضافة السوبر الأوروبي، والسوبر الإيطالي والسوبر الإسباني، وستخوض مفاوضات حول ذلك الأمر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نشر بيانا قال فيه إن أزمة عمرو وردة انتهت وأن الاتحاد اكتفى بعقاب اللاعب بإيقافه حتى نهاية مباريات الدور الأول ثم العودة في الدور الـ16.

ودافع عدد كبير من لاعبي المنتخب المصري عن زميلهم من منطلق روح التكاتف في المعسكر من أجل عدم زعزعة استقرار المنتخب الوطني، في ظل وجود عزيمة وتصميم على الحصول على اللقب القاري الثامن، وفقا لما نشره الاتحاد.

وكان اللاعب المستبعد قد نشر، في وقت سابق، اعتذارا على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه "بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لأهلي وبعتذر للجهاز الفني، وأي حد زعلان مني ميضايقش مني، وأوعدكم الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة، وأني معملش حاجة تضايق أي حد مني.. أنا أسف تاني".

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، والمشرف العام على منتخب مصر، قرر استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حاليا وتنتهى 19 يوليو/ تموز المقبل.