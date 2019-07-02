"السوشيال ميديا" مقلوبة على محمد صلاح... تداول فيديو قديم لأسباب مجهولة

أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تسليط الضوء على تصريحات سابقة للاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، التي أثارت غضب الكثيرين.

وكان صلاح قد أدلى بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الشراكة بين ناديه الإنجليزي وبين أحد البنوك المصرية، في مارس/ آذار الماضي انتقد فيها العقلية المصرية.

محمد صلاح اللي كل ميتزنق يجري علي الجمهور عشان يسانده بيقول معندوش mentality و هو خريج oxford بروح امه https://t.co/qvnn1gKJxI — Mohamed Alaa (@Mohamed_Alaa72) July 1, 2019

ورغم أن الفيديو قديم، فقد انتشر مجددا لسبب غير معلوم، ولا يُعرف من وراء إشعال شرارة الهجوم، ولا سبب اختيار هذا التوقيت، فيما وصفه بعض النشطاء بأنه "هجمات سخيفة متعمدة"، بينما وصف آخرون محمد صلاح بأنه مغرور، لينتقد عقلية بلاده التي ينتمي إليها.

فيه هجمات سخيفه متعمدة اليومين دول علي #محمد_صلاح وكلام زي ده اصله دبلوم وبيقول وmentality,school طب يا شوية معدومي العقل حتب لو كان دبلوم بس اشتغل علي نفسه وبقي بيتكلم انجليزي افضل من بتوع الكليات

ايه الغرض من الكلام المحطم للهمه والنفس في التوقيت ده بالذات

ليه ندمر كل امل — Ema Eeeem (@EmmaHameed87) July 2, 2019

وقال بعضهم إن "محمد صلاح ليس مغرورا، ولكنه يواجه مشكلة في التعبير عن رأيه أمام جمهوره وإنه بيتكلم بسذاجة زائدة".

على فكرة يا جماعة محمد صلاح مش مغرور، محمد صلاح للاسف بيواجه مشكلة في التعبير عن رأيه قصاد جمهوره وانه بيتكلم بسذاجة زيادة، واحنا المفروض نتعامل مع دة بأي شكل والمفروض نحفظ اسلوبه وطريقته، ان صلاح للاسف مبيعرفش يتكلم… #محمد_صلاح #mentality — Rahma Kamal (@therahmakamal) July 2, 2019

وسخر آخر من صلاح قائلا "لا بس محمد صلاح غير يعني، دا راح أوروبا والـmentality بتاعته اتغيرت، بقى بيدافع عن المتحرشين"، في إشارة إلى دعم النجم المصري لزميله عمرو وردة في أزمته الأخيرة التي كادت تطيح به من تمثيل منتخب بلاده مدى الحياة.

وقال أحد المغردين "صلاح احتك بالعالم الأول وبقى منه وإحنا عالم تالت بسبب التعليم والجهل المنتشر فينا، طبيعي يلاقي فارق كبير بالشكل ده، إحنا فعلا ما عندناش mentality يا صلاح والله بس الغريب إن الجهل لسه مأثر فيك بدليل إنك وقفت جنب واحد زي عمرو وردة".

صلاح إحتك بالعالم الأول و بقي منه و إحنا عالم تالت بسبب التعليم و الجهل المنتشر فينا، طبيعي يلاقي فارق كبير بالشكل ده، إحنا فعلاً ما عندناش mentality يا صلاح والله بس الغريب إن الجهل لسه مأثر فيك بدليل إنك وقفت جنب واحد زي عمرو ورده. — مُحَمَّدٍ (@Muuhamadali) July 2, 2019

وأصدر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أول تعليق حول أزمة اللاعب عمرو وردة، اليوم الثلاثاء، بعد تداول تقارير عديدة حول ضغط محمد صلاح ورفاقه من أجل العفو عن اللاعب.

وقال أبو ريدة في مؤتمر صحفي: "العقوبة على عمرو وردة كان هدفها التقويم، لكن لا يوجد لاعب أقوى من مجلس إدارة الاتحاد، بالعكس فكل اللاعبين ملتزمون بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد، بصفته مشرفا مباشرا على المنتخب".