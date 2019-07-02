للمرة الثالثة... فرجاني ساسي خارج تشكيل تونس

أعلن آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة موريتانيا التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بملعب "السويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

وجاء تشكيل تونس ضد موريتانيا كالتالى..

حراسة المرمى- معز حسن.

الدفاع — الحدادى، ياسين مرياح، برون، وجدى كشريدة.

الوسط — نعيم السليتى، المساكنى، السخيري، سريفي، كريم العواضي.

وفي الهجوم — وهبى الخزرى.

وتعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يبدأ فيها فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس ونادي الزمالك على مقاعد البدلاء بعد مباراة أنجولا ومالى الماضية.

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، خلف منتخب مالي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، ومتفوقاً بفارق الاهداف على أنغولا صاحب المركز الثالث، بينما يحتل موريتانيا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وسيودع منتخب تونس منافسات البطولة مبكرا حال الهزيمة أمام موريتانيا سيتوقف رصيده من النقاط عند نقطتين فقط، أما منتخب موريتانيا فسيسعى جاهدا لتحقيق الفوز في مباراة الغد للحفاظ على فرصته في التأهل للدور الثاني والتي ستكون مرهونة بنتائج الآخرين.