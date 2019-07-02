بالفيديو... ملخص مباراة تونس وموريتانيا في أمم أفريقيا

تعادلت تونس مع موريتانيا دون أهداف لتبقى بلا أي انتصار في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لكنها رغم ذلك تأهلت إلى دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.

وتعادلت تونس 1-1 مع كل من أنجولا ومالي وخرجت بتعادل ثالث لتحتفظ بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط فقط وبفارق نقطة واحدة عن أنجولا وموريتانيا في المركزين الثالث والرابع.

#نسور_قرطاج تُحلق إلى دور الـ 16 في المركز الثاني من المجموعة الخامسة! 🥳🙌 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/u9JgGr56oy — CAF — عربي (@caf_online_AR) July 2, 2019

وتصدرت مالي المجموعة برصيد سبع نقاط عقب الفوز 1-صفر على أنجولا بفضل تسديدة هائلة من خارج المنطقة من أمادو حيدرة في الدقيقة 37.

وبهذه النتيجة أيضا تأهلت جنوب أفريقيا، من المجموعة الرابعة، ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث وستخوض مواجهة صعبة دور الستة عشر أمام مصر صاحبة الأرض ومتصدرة المجموعة الأولى.

وفي دور الستة عشر ستلعب تونس مع غانا ومالي مع ساحل العاج.

وكانت موريتانيا، التي تشارك في كأس الأمم الأفريقية لأول مرة، ستضمن التأهل إذا فازت على تونس.