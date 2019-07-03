أرقام وإحصائيات من الدور الأول في أمم أفريقيا

انتهى الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر مسجلا عددا من النتائج والأرقام الهامة على صعيد البطولة.

أسدل الستار على منافسات الدور الأول، بتأهل 16 منتخبا للأدوار الإقصائية، وهي منتخبات كل من مصر، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، نيجيريا، غينيا، الجزائر، السنغال، المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، مالي، تونس، غانا، الكاميرون، بنين.

لتودع 8 منتخبات البطولة وهي زيمبابوي، بوروندي، كينيا، تنزانيا، ناميبيا، أنجولا، موريتانيا، غينيا بيساو.

لعب في الدور الأول 36 مباراة انتهت منها 26 مباراة بفوز أحد الفريقين وانتهت 10 مباريات بالتعادل.

أكثر المنتخبات تحقيقا للانتصارات هي مصر والمغرب والجزائر (ثلاثة انتصارات لكل منها)، وأكثر المنتخبات تحقيقا للتعادلات هي تونس وبنين (ثلاثة تعادلات لكل منهما).

فيما كانت منتخبات بوروندي وتنزانيا وناميبيا الأكثر تعرضا للهزائم (ثلاث هزائم لكل منها)، وتم تسجيل 68 هدفا تناوب على تسجيلها 57 لاعبا ، 11 لاعبا سجلو هدفين وبمعدل تهديف وصل لـ1,89 هدف للمباراة الواحدة.

وتعتبر منتخبات الجزائر والسنغال الأكثر تهديفا في هذا الدور بـ6 أهداف لكل منهما، في الوقت الذي لم تسجل فيه منتخبات بوروندي وغينيا بيساو أي هدف.

وشهد هذا الدور إشهار البطاقة الصفراء في 114 مناسبة مقابل 3 حالات طرد فقط.