رئيس هيئة قناة السويس: سلوك الجماهير كان علامة مميزة في الـ"كان"

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن الرئيس السيسي حريص على خروج بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بشكل يليق بمصر.

وقال مميش فى تصريحات صحفية: "تنظيم مصر للبطولة بمثابة رسالة تأكيد أن مصر بلد الأمن والأمان كما أن بلدنا بمثابة متحف كل جزء فيها يحوى تاريخا رائعا وأتوقع أن يزداد الإقبال السياحى بعد انتهاء البطولة، كما أن سلوك الجماهير كان علامة مميزة في الـ"كان".

ويضيف الفريق مميش : "أرفض تنظيم المشاركين في البطولة لعرب وأفارقة كلنا أفارقة، وأتوقع تقدم منتخبا مصر والجزائر لمراحل كبيرة في الكان".

وعن الجماهير المصرية التي ظهرت في المدرجات، علّق الفريق مميش: "شرفونا ورفعوا رأسنا بسلوكهم واحترامهم، والعمل الجماعي سبب نجاح أمم أفريقيا".

وعن المنتخب الذي لفت نظره في الكان قال مميش: "حضرت كل المباريات التي أقيمت في الإسماعيلية من المدرجات ولفت نظري أداء منتخب بنين الذي قدم مستويات مبهرة في الكان".

وقال عن أداء الفراعنة في الكان: "نجوم منتخب مصر مطالبين بالإحساس بقيمة قميص الفراعنة، وننتظر منهم أداء أفضل في المواجهات المقبلة عن طريق السرعة في الأداء والتسلح بروح العمل الجماعى وعدم الاعتماد على المهارات الفردية ولدينا ثقة كبيرة في المنتخب لتجاوز عقبة جنوب أفريقيا في دور الـ 16".