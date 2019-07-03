مدرب منتخب مصر: متفائلون بلقاء جنوب أفريقيا السبت المقبل

أبدى هاني رمزي، مدرب منتخب مصر، تفاؤله بمواجهة جنوب أفريقيا، في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا 2019.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري ، مع نظيره الجنوب أفريقي، السبت المقبل 6 يوليو / تموز، في استاد القاهرة.

وأضاف، اليوم الأربعاء 3 يوليو / تموز: "منتخب مصر جاهز لمواجهة أي فريق في طريق التتويج باللقب".

وقال رمزي: "جنوب أفريقيا، منتخب قوي ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، مؤكدا أن جميع المباريات صعبة والمنافسة اشتعلت للوصول إلى منصة التتويج".

وتابع مدرب المنتخب: "المرحلة المقبلة لن تقبل المزح، لافتا إلى أن لاعبي المنتخب تعاهدوا على تحسين الأداء وبذل قصارى جهدهم لإسعاد المصريين".

وأضاف: "الجهاز الفني بدأ على الفور التجهيز والاستعداد لمواجهة جنوب أفريقيا، وسنشاهد، اليوم الأربعاء، فيديوهات لمباريات جنوب أفريقيا أمام المغرب وكوت ديفوار للوقوف على نقاط القوة والضعف واختيار الطريقة الأنسب لتحقيق الفوز".