"كاف" يعلن التشكيلة المثالية لدور المجموعات في أمم أفريقيا

وشهدت التشكيلة المثالية وجود 4 لاعبين من منتخب مصر، وهم محمد الشناوي وأحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمد صلاح، كما شهدت التشكيلة المثالية وجود ثنائي منتخب الجزائر رياض محرز وإسماعيل بن ناصر.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى (9) نقاط مقابل (4) نقاط لأوغندا، الذي ظفر ببطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية الثالث (3) نقاط، وزيمبابوى في المركز الرابع بنقطة واحدة.
وتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات بشباك نظيفة، وهو ما لم يتحقق من قبل في تاريخ مشاركات "منتخب الفراعنة" في البطولة المتوج بلقبها سبع مرات من قبل.
ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، السبت المقبل، باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 على أن يلتقى الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء نيجيريا والكاميرون في الدور ربع النهائي.
مواهب إفريقية لمعت في سماء القاهرة! ✨— CAF — عربي (@caf_online_AR) July 3, 2019
نقدم لكم أفضل تشكيل في دور المجموعات من #TotalAFCON2019 😍 pic.twitter.com/k3yrKxvl2Q
وتقابل منتخب مصر مع جنوب أفريقيا مرتين فقط في أمم أفريقيا، وكان ذلك في دور المجموعات نسخة 1996، وفازت مصر بهدف أحمد الكاس، ونهائي نسخة 1998 وفازت مصر بهدفي أحمد حسن وطارق مصطفى.
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