استعدادا لمفاجأة جنوب أفريقيا... منتخب مصر يجري تدريبات خاصة

خصص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فقرة تدريبية لضربات الترجيح، استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/تموز الجاري.

انتهت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، ليكتمل عدد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

وانتهت منافسات مرحلة المجموعات من أمم أفريقيا 2019 بإقامة المواجهات الختامية في الجولة الثالثة والأخيرة، مساء أمس الثلاثاء.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المواجهات المثيرة في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق مساء الجمعة المقبل.

ولأول مرة في تاريخ البطولة، تشهد مصر دور الـ16، وذلك بعد تعديل النظام بزيادة المنتخبات لـ24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا.

ويقضى نظام البطولة فى نسختها الجديدة، التى تشهد مشاركة 24 منتخبا، بتأهل صاحبي المركزين الأول الثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ 16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

وفيما يلي رصد بالمواعيد والملاعب، في مواجهات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.

الجمعة 5 يوليو

المغرب (أول المجموعة الرابعة) أمام بنين (ثالث المجموعة السادسة) الساعة 6.00 مساء بملعب استاد السلام.

أوغندا (ثاني المجموعة الأولى) أمام السنغال (ثاني المجموعة الثالثة) الساعة 9.00 مساء بملعب استاد القاهرة.

السبت 6 يوليو

نيجيريا (ثاني المجموعة الثانية) أمام الكاميرون (ثاني المجموعة السادسة) الساعة 6.00 مساء بملعب استاد الإسكندرية.

مصر (أول المجموعة الأولى) أمام جنوب إفريقيا (ثالث المجموعة الرابعة) في الساعة 9.00 مساء بملعب استاد القاهرة.

الأحد 7 يوليو

مدغشقر (أول المجموعة الثانية) أمام الكونغو (ثالث المجموعة الأولى) في الساعة 6.00 مساء بملعب استاد الإسكندرية.

الجزائر (أول المجموعة الثالثة) أمام غينيا (ثالث المجموعة الثانية) في الساعة 9.00 مساء بملعب استاد 30 يونيو.

الاثنين 8 يوليو