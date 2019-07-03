"كاف" تختار أفضل 5 أهداف في مباريات الدور الأول لأمم أفريقيا (فيديو)

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أفضل 5 أهداف في مباريات الدور الأول "المجموعات" لبطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو/تموز 2019.

وجاء في المركز الأول، هدف الدولي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من ركلة حرة في مرمى أوغندا بالجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وجاء في المركز الثاني، الجزائري آدم أوناس، بهدفه في مرمى تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة في المجموعة الثالثة.

الأهداف هي لغة كرة القدم كما يعلم الجميع! ⚽️



إليكم أفضل 5 أهداف في دور المجموعات…😍👏 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/01aAAJC7Ev — CAF — عربي (@caf_online_AR) July 3, 2019

أما المركز الثالث فكان من نصيب الكيني ميكائيل أوتونجا في مباراة كينيا وتنزانيا بالجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة.

والمركز الرابع، احتله عبد الله ديابي من منتخب مالي بتسديدته الصاروخية في مرمى موريتانيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.

أما المركز الخامس، ظهر هدف يوسف النصيري لمنتخب المغرب في مرمى كوت ديفوار في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.