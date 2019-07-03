"كاف" يختار أفضل المراوغات في الدور الأول لأمم أفريقيا (فيديو)

وانتهت منافسات مرحلة المجموعات من أمم أفريقيا 2019 بإقامة المواجهات الختامية في الجولة الثالثة والأخيرة، مساء أمس الثلاثاء.
Sometimes emojis express what we can't don't they?!😂😅— CAF (@CAF_Online) July 3, 2019
Have fun with that and tell us your favourite😎👇#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/JvRJ1Pop5k
واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أيضا أفضل 5 أهداف في مباريات الدور الأول "المجموعات" لبطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو/تموز 2019.
الأهداف هي لغة كرة القدم كما يعلم الجميع! ⚽️— CAF — عربي (@caf_online_AR) July 3, 2019
إليكم أفضل 5 أهداف في دور المجموعات…😍👏 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/01aAAJC7Ev
وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المواجهات المثيرة في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق مساء الجمعة المقبل.
ولأول مرة في تاريخ البطولة، تشهد مصر دور الـ16، وذلك بعد تعديل النظام بزيادة المنتخبات لـ24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا.
ويقضى نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، بتأهل صاحبي المركزين الأول الثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ 16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.
The fixture list you've all been waiting for. 📊— CAF (@CAF_Online) July 2, 2019
Here's how the tournament tree looks, with all round of 16 teams drawn.#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/OYSqeYuPAm
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)