"كاف" يختار أفضل المراوغات في الدور الأول لأمم أفريقيا (فيديو)

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو طريف لأفضل المراوغات في مباريات الدور الأول "المجموعات" لبطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو/تموز 2019.

وانتهت منافسات مرحلة المجموعات من أمم أفريقيا 2019 بإقامة المواجهات الختامية في الجولة الثالثة والأخيرة، مساء أمس الثلاثاء.

Sometimes emojis express what we can't don't they?!😂😅



Have fun with that and tell us your favourite😎👇#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/JvRJ1Pop5k — CAF (@CAF_Online) July 3, 2019

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أيضا أفضل 5 أهداف في مباريات الدور الأول "المجموعات" لبطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو/تموز 2019.

الأهداف هي لغة كرة القدم كما يعلم الجميع! ⚽️



إليكم أفضل 5 أهداف في دور المجموعات…😍👏 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/01aAAJC7Ev — CAF — عربي (@caf_online_AR) July 3, 2019

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المواجهات المثيرة في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق مساء الجمعة المقبل.

ولأول مرة في تاريخ البطولة، تشهد مصر دور الـ16، وذلك بعد تعديل النظام بزيادة المنتخبات لـ24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا.

ويقضى نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، بتأهل صاحبي المركزين الأول الثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ 16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.