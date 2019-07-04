أجيري: صلاح رجل متواضع ويمكنه الفوز بـ"الكرة الذهبية" في حالة واحدة

وحصد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، لكن هذه المرة كان لديه شريكان في الجائزة هما السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيمريك أوباميانج.
وأضاف أجيري: "صلاح رجل متواضع للغاية، يتمتع بشخصية ودودة للغاية مع زملائه في الفريق، وأرى أنه يقاتل من أجل الكرة الذهبية".
وقال مدرب منتخب مصر: "بالتأكيد فوز محمد صلاح بأمم أفريقيا بعد دوري الأبطال يجعله المفضل للفوز بالكرة الذهبية"، مضيفا: "صحيح أنه لم يفز بالدوري الإنجليزي، لكنه توج هدافا للمسابقة، وفوزه بالبطولة هنا سيجعل مهمة أصحاب القرار أصعب".
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