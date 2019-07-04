حارس المنتخب المغربي يحذر من مفاجآت في مباراة بنين

قال ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، إن "أسود الأطلس" مطالبين بأن يكونوا في قمة الاستعداد للأدوار المقبلة في كأس الأمم الأفريقية.

وأكد بونو، في تصريحات للصحفيين من داخل مقر إقامة معسكر المنتخب المغربي، اليوم الخميس 4 يوليو / تموز: "الأجواء جيدة، والاستعداد يمتاز بالتركيز الكبير والشعور بالمسؤولية".

وتابع: "معنوياتنا مرتفعة ونعرف ما ينتظرنا، لأن المرحلة المقبلة تتطلب تأهبا ذهنيا كبيرا".

وتابع: "اللاعبون لديهم من التجارب، التي تساعدهم ليكونوا في كامل استعدادهم أمام منتخب بنين".

وقال ياسين بونو: "المنتخب المغربي مستعد للموقعة المقبلة أمام بنين، ونعرف أن المباراة ستكون فاصلة، لأننا دخلنا الأدوار الصعبة، وليست هناك فرصة للتعويض عند الخسارة".

وأوضح بونو، حارس مرمى جيرونا الإسباني: "علينا أن نكون مستعدين، لأن منتخب بنين يمكنه أن يفاجئنا في أي لحظة من المباراة".

يذكر أن المنتخب المغربي يفتتح منافسات دور الستة عشر، بمواجهة بنين، غد الجمعة.