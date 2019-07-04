رومان سايس لاعب المغرب: منتخب بنين يمتلك قائمة جيدة

أكد رومان سايس، لاعب المنتخب المغربي، أن لاعبي الفريق مستعدون للغاية من أجل مواجهة بنين في دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية.

وقال سايس، قبل انطلاق تدريب أسود الأطلس ، اليوم الخميس 4 يوليو / تموز: "قدمنا مباريات رائعة في دور المجموعات، وواجهنا العديد من الصعوبات، لكن الأهم تحقق بالتأهل للدور المقبل".

وأضاف رومان سايس، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي: "منتخب بنين يمتلك قائمة جيدة، والدوري المحلي قوي، كما أن مشوار الفريق في البطولة إلى الآن جيد، وهو موجود في الأدوار الإقصائية".

يذكر أن المنتخب المغربي يواجه بنين في افتتاح مباريات دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية، غد الجمعة 5 يوليو، على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.