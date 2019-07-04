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14:30 04 يوليو/ تموز 2019
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    أحد ملاعب منافسات أمم أفريقيا 2019 في مصر

    هيرفي رينارد: مصر تقدم بطولة ممتازة

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    قال هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، إن مباراته المقبلة أمام بنين، المقررة في السادسة مساء غدا الجمعة 5 يوليو / تموز، ستكون صعبة.

    وتقام مباراة المغرب وبنين، بملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

    منتخب مصر
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وأشاد رينارد بتنظيم مصر الرائع لبطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا: "كل شئ رائع ويسير بشكل ممتاز بداية من البث التلفزيوني حتى ملاعب التدريب والمباريات مصر قدمت بطولة ممتازة".

    وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الخميس: "نحن في منافسة شرسة وأعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية، لأننا يجب أن نفوز للتأهل للدور ربع النهائي.

    وتابع: "علينا التحلي بالتركيز وتجنب إرتكاب الأخطاء من أجل التأهل للدور ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو تحقيق حلم الجماهير المغربية بالحصول على اللقب القاري".

    وأشاد هيرفي رينارد بلاعبه مبارك بوصوفة قائلا: "منذ توليت تدريب منتخب المغرب، وهو داعما لي وهو قائد مميز وتجاهلت الجدل، الذي يدور حول انضمامه للمنتخب فوجوده ضروري داخل الفريق نظرا لما يمتلكه من خبرات وقدرات فنية رائعة".

    وأضاف المدير الفني لمنتخب المغرب: "اللاعبون جاهزون لمباراة الغد الصعبة للغاية وهم ينفذون تعليماتي على أكمل وجه، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية غدا، وعلينا الحذر أمام بنين فالفريق الذي يتأهل من مجموعة صعبة لم يأتي بالصدفة لذلك يجب أن نقدم كل ما نملك في المباراة".

    وتابع: "علينا أن نتحلى بالتركيز لتجنب العودة للوطن سريعا يجب أن نتكاتف من أجل تحقيق أحلامنا الكبيرة في البطولة، وعلينا أن نستعيد تركيزنا بعد هذا الكم الكبير من المباريات من أجل تجنب المفاجآت في مباراة الغد، لأن بنين فريق صعب وسيخوض مباراة الغد بمعنويات مرتفعة للغاية بعد أن تأهل من دور المجموعات للبطولة".

    وحول إصابة خالد بوطيب، مهاجم منتخب المغرب ونادي الزمالك أوضح رينارد: "سيكون على مقاعد البدلاء على أن يشارك في مباراة الدور ربع النهائي حال الصعود.

    وعن إمكانية مواجهة الجزائر خلال فعاليات البطولة أوضح رينارد: "الجزائر تضم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل رياض محرز مع جهاز فني رائع بقيادة جمال بلماضي، الذي تمكن من دمج العناصر الشابة بعناصر الخبرة لذلك ستكون مباراة رائعة وقوية".

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    أخبار أمم أفريقيا 2019, أمم أفريقيا 2019, منتخب المغرب, مصر
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