قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شيء لإنجاح البطولة

قال مبارك بوصوفة، قائد منتخب المغرب، إن منتخب بلاده جاهز لمواجهة بنين، غدا الجمعة، بملعب السلام، التي تقام المباراة عليه، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

وأضاف بوصوفة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، للحديث عن مباراة بنين "جاهزون لمواجهة بنين بدنيا وذهنيا ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز لمساعدة المدرب هيرفي رينارد في تطبيق أفكاره".

وعن إقامة مباريات المغرب في وقت النهار، قال مبارك بوصوفة "نعاني من ارتفاع الحرارة في مصر لكننا جاهزون لمباراة الغد ولن نلتفت لارتفاع درجات الحرارة".

وحول تأهل المغرب بالعلامة الكاملة قال "الجميع انتقدنا بعد المباراة الأولى لكننا لم نلتفت لتلك الانتقادات وعملنا بجد حتى تمكن من التأهل بالعلامة الكاملة، ولا يهم من هو أفضل لاعب لكن الأهم أن الفريق يفوز ويتأهل من أجل تحقيق حلم شعب بالكامل ينتطر الفرحة".

وأشاد مبارك بوصوفة قائد منتخب المغرب، على الملاعب التي تقام عليها البطولة قائلا "مصر فعلت كل شيء لنجاح البطولة والملاعب رائعة".

وحول إمكانية مواجهة الجزائر خلال فعاليات البطولة أوضح "الجزائر تضم مجموعة مميزة من اللاعبين مع جهاز فني رائع بقيادة جمال بلماضي لذلك ستكون مباراة رائعة وقوية".

وتنطلق الجمعة منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر والتي تختتم فعالياتها يوم 19 يوليو الحالي.

ويلتقي المغرب مع بنين، وأوغندا ضد السنغال، ونيجيريا ضد الكاميرون، مصر ضد جنوب إفريقيا، مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية، غانا ضد تونس، كوت ديفوار ضد مالي، الجزائر ضد غينيا.

وتعد هذه المرة الاولى في تاريخ مسابقة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام فيها منافسات دور الـ 16 بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال الأفريقي إلى 24 منتخبا بداية من النسخة الحالية.