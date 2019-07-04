متاعب وإصابة تمنع محمد صلاح عن مران منتخب مصر

لن يتمكن الدولي المصري، محمد صلاح نجم الفراعنة من المشاركة في تدريبات المنتخب، اليوم الخميس، بسبب تعرضه لنزلة برد.

قال الجهاز الطبي لمنتخب مصر، إنه تم منع صلاح من التدريب حتى لا تتفاقم حالته، جاء ذلك بعد عرض الأمر على خافيير أجيري المدير الفني.

ويواصل المنتخب الوطني اليوم أداء تدريباته استعدادا للقاء جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

على أن يشارك صلاح في التدريب الرئيسي لمنتخب مصر استعدادا للمباراة والمقرر له مساء غد الجمعة في ملعب الكلية الحربية.

وكان صلاح قد سجل هدفين مع منتخب مصر في دور المجموعات أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر للصحفيين، إن مروان محسن مهاجم الفراعنة كان يعاني من الاجهاد ولكنه سيكون جاهزا لمواجهة جنوب أفريقيا.

وأضاف "أحمد حسن كوكا، لن يلحق بالمباراة".

وتعرض كوكا لكدمة قوية في الكاحل في مباراة أوغندا التي انتهت بفوز الفراعنة 2-0.

وفي وقت سابق، قال طبيب المنتخب محمد أبو العلا، إن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من 5 إلى 7 أيام.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 متصدرا للمجموعة الأولى من البطولة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على زيمبابوي والكنوغو الديمقراطية وأوغندا.