قبل صدام الأسود والنسور... ثقة سيدورف بـ"الفوز الفطري" وخوف نيجيريا من أخطاء التحكيم

تباينت ردود أفعال مدربا الكاميرون ونيجيريا بصورة كبيرة، قبل المواجهة الكبرى والصدام الناري بينهما، مساء غدا السبت، ضمن مباريات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو/تموز.

وتحدث الهولندي الأسطورة، والمدير الفني لمنتخب الكاميرون، كلارنس سيدورف بثقة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وقال إن "الفور أمر فطري بالنسبة للكاميرون".

وتابع: "لدي ثقة في أن يؤدي اللاعبون أدوارهم، كما يجب لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة، ولا بد أن نكون الفريق الأفضل، فنحن قادرون على ذلك".

وتابع: "أعتقد أن المواجهة مع نيجيريا، ستكون شيقة وممتعة للجميع، سنواجه خصما قويا جدا، وفريقنا يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين، وأتمنى من لاعبي فريقي أن يقدموا أفضل ما لديهم في المباراة، وأن يخرجوا منها بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على التأهل".

ومضى: "الجميع يعلم أن هذه المباراة من نوعية المباريات الخاصة، التي لا يحتاج فيها اللاعبين إلى تحفيز، فإحساس اللاعبين دائما ما يكون رائع لخوض مثل هذه المباريات، ونحن قمنا بالاستعداد بشكل جيد لهذا اللقاء والجميع يعلم أن هذه المباراة من نوعية".

واستطرد: "اللعب من أجل الفوز أمر فطرى بالنسبة لي لدى شغف لمواجهة نيجيريا، وشرف لى تدريب الكاميرون، انخفاض المعدل التهديفي في الدور الاول ليس معيارا، ولدينا القدرة علي تسجيل الأهداف في هذه مباراة مصيرية".

تحدث عن طريقة اللعب، قائلا: "نعتمد علي التوازن فعندما تدافع بطريقة جيدة ستهاجم بطريقة أفضل فهى مباراة مختلفة من الناحية نفسية".

وأردف: "لا أركز في الطرف الثانى الذى سأواجهه حال التأهل لدور الثمانية في إشارة إلى مصر، وقال إذا أردت التقدم نحو النهائي عليك مبارزة الجميع".

واستطرد: "وجود فرق مثل مصر والسنغال سيخلق حالة من المنافسة الشديدة، وفي مباراة الغد قد يخرج أى فريق منا وهو ما سيجعلها مباراة مثيرة".

خوف من التحكيم

أما جيرنوت روهر، المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، فأعرب عن تخوفه من تأثير الأخطاء التحكيمية على نتيجة المباراة.

وقال مدرب النسور: "كلي ثقة فى قدرات وإمكانيات لاعبي النسور الخضراء، ونحن سعداء للتأهل لهذا الدور والكاميرون من أفضل فرق هذة البطولة".

وأضاف: "لدينا الوقت لعقد مزيد من الاجتماعات مع اللاعبين، ووضع الخطة المناسبة لمواجهة أسود الكاميرون وسنؤدى مباراة كبيرة".

ويرى روهر أن الهزيمة في المباراة الماضية أمام مدغشقر كانت عابرة، مضيفا: "أود أن أرى روح المغامرة في أداء اللاعبين، ونأمل فى تقديم أداء مميز".

وأضاف: "لاعبو مدغشقر مميزين، ولكن تأهيل اللاعبين لهذا الدور رفع معنويات اللاعبين، ولكن نعالج ونسامح اللاعبين فيما يرتكبونه من أخطاء، وأعتقد أننا قدمنا أداء جيدا على مدار البطولة، و نستطيع الفوز، ومستوى اللياقة البدنية مرتفعة لدى اللاعبين".

وأعلن أن مدافع الفريق كولينز تعافى من الإصابة، ولكن جون أوبى ميكيل لن يلعب ولن يلحق بالمباراة.

أما عن تكرار سيناريو الخسارة من مدغشقر، فقال: "استفدنا من درس الخسارة أمام مدغشقر، ونعد بعدم تكراره، وتقديم أداء سيكون أفضل".

وعن الأجواء في الإسكندرية، تحدث "نشعر أننا في دارنا بالإسكندرية، وفندق الاقامة رائع، وسأكون حزين بشدة لو غادرنا الإسكندرية".

وتابع: "لو تاهلنا ستسافر للقاهرة وأشكر الجميع على كثرة الهدايا والخفاوة وأرض إستاد الإسكندرية رائعة وهذا من مميزات الدورة".

وأضاف: "نخشى فقط الأخطاء التحكيمية في هذه المباراة سواء في ضربات الجزاء، لأن تقنية الفيديو في الأدوار المقبلة، وأخشى أيضا الأخطاء الدفاعية، وأتمنى ألا تتكرر واللاعبون تعاهدوا على الفوز".

وأشار مدرب نيجيريا: "سمعت الكثير من الشائعات، ولا أحب الفلسفة في الأمور، ولن تجعلني أتخلى عن تركيزي في مباراة الغد".