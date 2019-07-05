مدرب مدغشقر عن مباراة الكونغو: مواجهة صعبة لأن الهدف هو التأهل للنهائي

يرى نيكولا ديبوى، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، أن مباراة فريقه أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، ستكون صعبة للغاية نظرا لأن الهدف هو التأهل للنهائي.

قال ديبوى في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: أتوقع مباراة قوية قمنا بالاستعداد بشكل جيد ونعرف مكامن القوة والضعف لدى المنافس.

أكد أن الفريق سيخوض التدريب الأخير اليوم وسنتأكد من جاهزية كافة اللاعبين بدنيا وذهنيا، سأقرر من سيبدأ مباراة الغد، ونتطلع للمباراة التي نخوضها أمام أحد الفرق المميزة، لإنه فريق جيد والتحدي معه سيكون كبيراً.

تابع: نحن نتحدث عن مباراة تعتبر مصيرية في مسيرة المنتخب خلال منافسات البطولة الأفريقية، لذلك فإن الحذر سيكون مطلوبا من جميع اللاعبين طوال مجريات اللقاء، ولابد أن يتحلى الجميع بالإصرار والتركيز اللازمين لتخطي هذه العقبة.

قال نحن لا نخشي المنافس ولكننا نحترمه كما احترمنا نيجيريا، غينيا، بوروندي، من قبل ليس لدينا شىء نخاف منه وأعتقد أن الفوز علي الكونغو سيكون مفاجأة جديدة.

أردف: نجحنا في بث السعادة في نفوس وقلوب 25 مليون مواطن بمدغشقر، مشيرا الى أن حضور الرئيس يمدنا بالقوة ويبث روح الحماس بداخلنا ، وأعتقد أن ذلك يساعدنا في مواجهة الغد وسوف نقتل التوتر يوم المباراة ونحن نريد ان نربح ويمكننا كتابة صفحة جديدة في تاريخ مدغشقر وسنظل فخورين بما انها به في هذه البطولة حتى وان لم نتأهل.

وأشاد بالتواجد في مصر، وقال تم تسكيننا في فندق رائع فضلا عن استقبالنا بحفاوة بالغة ونحن سعداء بالوجود في مصر واتمنى للعودة لزيارة الإسكندرية مرة ثانية.

من جانبه قال لاعب مدغشقر اينسيت، إن الفريق سيلعب مباراة الغد حتى يثبت للعالم أجمع قدرة مدغشقر علي للمضي قدما في البطولة.

وبدوره، أكد فلوران ايبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية أن منتخب مدغشقر كان مفاجأة بالنسبة للجميع لكنه لم يكن كذلك بالنسبة لنا ، نعرف مدى تطورهم وقوتهم في الفترة الأخيرة، واجتهادهم منذ فترة ونعلم جيدًا أنهم فريق جيد للغاية.

قال ايبينجي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريقين غدا، "نحن ضمن 16 فريق استطاعوا التواجد في هذا الدور لسنا أقل من أي فريق بالتأكيد هدفنا هو تحقيق الفوز".

تابع: لا أعرف أن كنت سأستمر في منصبي أم لا، لكني قدمت كل ما لدي، أريد أن أشكر الجميع خاصة جماهير الكونغو التي وثقت فينا ودعمتنا بالشكل المطلوب.