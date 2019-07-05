إصابة الونش في مران المنتخب المصري... واللاعب يغادر المران

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري، أن مدافع المنتخب محمود الونش تعرض لإصابة في الكاحل اليوم الجمعة خلال المران، وتم وضعه قدمه في الجبيرة، وحرص الجهاز الفني على إيقاف التمرين والاطمئنان عليه.

وغادر اللاعب المران برفقة طبيب المنتخب المصري.

وشارك محمد صلاح نجم المنتخب في مران اليوم الذي أقيم في استاد الكلية الحربية، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها.

وتستعد مصر لمواجهة جنوب أفريقيا، في المباراة المُقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد القاهرة، في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

واكتفى أحمد حسن كوكا، مهاجم المنتخب المصري، بالمشي حول الملعب ضمن برنامج التأهيل، بعد إصابته بكدمة في الكاحل في مباراة الفريق أمام أوغندا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.