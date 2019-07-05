بالفيديو... أهداف وركلات ترجيح مباراة المغرب وبنين (2-5) في أمم أفريقيا

فاز منتخب بنين على المغرب بركلات الترجيح 4/1، بعد أن انتهت المباراة (1/1)، التي جرت اليوم الجمعة، عن دور ثمن النهائي في ملعب السلام بالقاهرة.

وسجل لمنتخب المغرب يوسف النصيري في الدقيقة 75 ، ولبنين، مويس أديليو في الدقيقة 53.

وحصل منتخب المغرب على ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع بعد إعاقة سفيان بوفال، ولكن أهدرها حكيم زياش بتسديدها في القائم.

وتعرض لاعب بنين خالد أدينون للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الثاني.

وكان منتخب المغرب قد اعتلى قمة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط في حين تأهل بنين ضمن أفضل ثوالث بعدما احتل المرتبة الثالثة في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.

وتأهلت بنين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لمواجهة الفائز من لقاء السنغال وأوغندا.