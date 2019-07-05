بالفيديو... أهداف مباراة السنغال وأوغندا (1-0) في أمم أفريقيا

سجل للمنتخب السنغالي اللاعب ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 15 وأضاع ماني ضربة جزاء في الدقيقة 61 من عمر المباراة.
هكذا سجل ساديو ماني نجم #ليفربول الهدف الأول لمصلحة #أسود_التيرانغا!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/ecNoV7Uf5e— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 5, 2019
وحجز منتخب السنغال بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية ليضرب موعدا مع منتخب بنين في ربع النهائي.
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