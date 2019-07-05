بالفيديو... أهداف مباراة السنغال وأوغندا (1-0) في أمم أفريقيا

حصد منتخب السنغال تذكرة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره أوغندا بنتيجة (1-0)، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة في دور الـ 16 للنسخة المقامة حاليا على أرض مصر.