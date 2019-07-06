مدرب "أسود الأطلس" يوجه رسالة للجماهير المغربية

قال رينارد على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أريد أن أقول في تلك اللحظة المؤلمة لكل الجماهير المغربية واللاعبين شكرا لكم، كنتم استثنائيون خلال تلك الفترة، أنا أحب اللاعبين والجماهير ويجب أن تتذكروا الأفضل من خلال مشوارنا وشكرا لكل من عمل على نجاحنا".

Dima Morocco 🇲🇦 pic.twitter.com/dKr62lJBgz — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) ٥ يوليو ٢٠١٩

أضاف: "شكرا لجماهير المغرب التي سافرت معنا إلى مصر وروسيا في كأس العالم، والذين شجعونا وقدموا لنا الدعم في كل مكان، كنتم رائعون دائما، وكرة القدم بها الفرح والحزن، لذلك نحن نحبها، ديما مغرب".

هذا وكان رينارد قد صرح في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مبارة بنين، بأنه يتحمل مسؤولية الخسارة وتوديع البطولة مبكرا.

يذكر بأن منتخب بنين فازعلى المغرب بركلات الترجيح 4/1، بعد أن انتهت المباراة (1/1)، التي جرت يوم أمس الجمعة، عن دور ثمن النهائي في ملعب السلام بالقاهرة.