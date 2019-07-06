"بلماضي" شعرت بلحزن لخروج المغرب ونتحلى بالتواضع بمواجهة غينيا

أعرب جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن حزنه الشديد لخروج منتخب المغرب من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

قال جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، "شعرت بالحزن الشديد بعد خسارة المغرب أمام بنين، وهو أمر عنيف وصعب جدا خاصة وأن المغرب أدي بشكل جيد في المجموعات ولن نكرر ما حدث للمغرب لذلك نستعد جيدا لمواجهة غينيا فنحن نريد أن نستمر طويلا في البطولة".

وأضاف المدير الفني لمنتخب الجزائر، "مرحلة المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية كانت بمثابة بطولة مصغرة انتهت بشكل جيد ونجاح بعد حصد العلامة الكاملة، دور الـ16 مرحلة مختلفة تماما والإعداد لها مختلف لأن الخاسر سيعود إلي بلاده مشيرا إلي أن هذه المباريات تعد نهائيات لذلك المنهج والإعداد لها مختلف".

تابع مدرب الجزائر، "المدح في المنتخب لن يصيبنا بالغرور ولابد وأن يتحلي اللاعبين والجهاز الفني بالتواضع وألا يطير اللاعبون في السماء من الإشادة ويكون تركيزهم الأساسي أمام غينيا".

وشدد جمال بلماضي أن مباراة غينيا فاصلة وأنه يستعد لها بنفس أسلوب الاستعداد لكل المباريات الماضية وإذا فازت غنيا فستكون لأنها الأفضل مشيرا إلي أن مشواره مليء بالخبرات وأنه نجح في تحقيق نتائج جيدة مع المنتخب رغم النتائج المخيبة للآمال قبل ذلك وأنه ليس بحاجة أن يتذكر خسارة المغرب حتي يستيقظ ويتعامل بجدية مع لقاء غينيا.