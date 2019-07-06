مدرب غينيا: لا أهتم بترتيب المنتخبين وفوز بنين يحفزنا لعبور الجزائر

أكد البلجيكي بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا على صعوبة مباراة الجزائر المحدد لها التاسعة مساء غد الأحد بملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

قال بول بوت في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مباراة الجزائر، "لا أهتم بترتيب المنتخبين في تصنيف الفيفا، أو قوة منتخب الجزائر بعدما حصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات، كل ما أفكر فيه هو الفوز علي الجزائر".

أضاف المدير الفني لمنتخب غينيا، "منتخب الجزائر يمتلك مدربا مميزا هو جمال بلماضي، ومجموعة مميزة من اللاعبين لديهم القدرة على قيادة المنتخب للذهاب بعيداً في البطولة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور للدور ربع النهائي".

وتابع، "علينا أن نتحلى بالثقة في مباراة الغد، عنصر الثقة سيكون له دور كبير في حسم نتيجة مباراة الجزائر، فوز بنين علي المغرب أمس سيحفز لاعبينا أمام الجزائر ولدي طرق أخرى لتحفيز اللاعبين".

واختتم المدير الفني لمنتخب غينيا تصريحاته قائلاً، "لاعبو غينيا يخوضون لقاء الجزائر من أجل كرامتهم وأنه يعرف جيدا خطورة لاعبي الجزائر ووضع الخطة الجيدة للتعامل مع هذا الأمر مشددا أنه ولاعبيه يتحلون بالأمل للانتصار علي الفريق الجزائري".