المنتخب المصري يحدد قائمة لاعبيه لضربات الجزاء وحكم غابوني سيقود اللقاء أمام جنوب أفريقيا

حدد الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة أجيري، اللاعبين الخمسة الذين سيقومون بتنفيذ ركلات الجزاء في حالة الاحتكام إليها خلال المباريات المقبلة.

اختار الجهاز الفني للمنتخب المصري 5 لاعبين وهم محمود علاء وأحمد حجازي ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وأيمن اشرف.

وشهدت تدريبات الفريق موخرا التركيز علي تسديد ركلات الجزاء وتفوق محمود علاء بشكل لافت ليتصدر القائمة.

هذا وسيلتقي المنتخب المصري في الدور الثاني منتخب جنوب أفريقيا فى التاسعة من مساء اليوم فى المباراة التى تقام بستاد القاهرة الدولي.

كما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المقرر أن يدير مباراة، حيث تم إسناد إدارة المباراة تحكيميا إلى الجابونى أريك اتوجو، حكما للساحة، ويعاونه كل من التشادى عيسى يايا مساعد أول، والمدغشقرى ليونيل اندريانا نتيناينا، مساعد ثان، بينما الكاميرونى اليوم نيانت حكما رابعا.